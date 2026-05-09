お笑い芸人・藤井隆、タレント・井上咲楽が司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜後0：55）のあす10日放送回には「福岡・中洲のNo.1ホステスを射止めた50代バツ2サラリーマン」が登場する。【動画】出会いを本人再現…脈なし→結婚確信したと言う元中洲No.1ホステスの35歳妻今回の新婚さんは、宮城県仙台市に暮らす53歳の夫と35歳の妻。かつて妻は、福岡・中洲のキャバレーで月に最高2