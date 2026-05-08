特別講義を行う俳優の別所哲也さんIPU・環太平洋大学 俳優で、国際短編映画祭も主宰する別所哲也さんが、岡山市のIPU・環太平洋大学で特別講義をしました。 環太平洋大学は高度な表現力を持った人材を育成するため2026年度、次世代教育学部に「総合表現コース」を新設しました。 その授業で、別所さんは、俳優は、自分が経験したことがないことも演じるため、想像力をどれだけ鍛えられるかが重要だと学生