Googleは、Android版の「Google フォト」の不具合の修正や一部機能の追加を実施した。 切り抜きハンドルをドラッグすると画像プレビューが縮小する問題や、画像の回転と切り抜きを同時に行うと写真が反転・変形する問題が修正された。 このほか、ドラッグ・回転・アスペクト比の調整を行う際に、滑らかでレスポンシブなアニメーションを追加した。