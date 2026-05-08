５日、天津市武清区で撮影したコウノトリ。（天津＝新華社配信／郭連友）【新華社天津5月8日】中国天津市武清区で、国家1級保護野生動物のコウノトリが子育てをする様子がカメラに捉えられた。５日、天津市武清区で撮影したコウノトリ。（天津＝新華社配信／郭連友）５日、天津市武清区で撮影したコウノトリ。（天津＝新華社配信／郭連友）５日、天津市武清区で撮影したコウノトリ。（天津＝新華社配信／郭連友）５日、天津市武