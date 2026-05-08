◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月８日、栗東トレセン新馬、チャーチルダウンズＣを連勝中のアスクイキゴミ（牡３歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ロードカナロア）は、坂路を６６秒１―１５秒７で活気十分に駆け上がった。藤原調教師は「状態はいいよ。３歳のこの時期だから、大事なのは馬に元気があって動ける態勢にあるか。現状の体力、精神力はある方。あとは他馬との比較だね