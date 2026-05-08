ＱＤレーザが急騰、一時２５％高の１８８６円まで駆け上がり、４月２１日につけた年初来高値１８７７円を奪回した。半導体レーザー技術を駆使したデバイスの開発を手掛けているが、同社の中核技術である量子ドットレーザーは、光電融合などＡＩデータセンターの電力ソリューションに絡む次世代インフラで活躍が期待されている。株式需給面では、これまで積み上がった信用買い残