【「弱虫ペダル」100巻】 5月8日 発売 価格：693円 【拡大画像へ】 秋田書店は、マンガ「弱虫ペダル」の100巻を5月8日に発売する。価格は693円。 本作は渡辺航氏が「週刊少年チャンピオン」で連載している自転車ロードレースマンガ。連載開始から約18年を経て、100巻の大台に到達した。 小野田坂道の高校3年生最後のインターハイ2日目。先頭でスタ