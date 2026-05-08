【「弱虫ペダル」100巻】 5月8日 発売 価格：693円

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秋田書店は、マンガ「弱虫ペダル」の100巻を5月8日に発売する。価格は693円。

本作は渡辺航氏が「週刊少年チャンピオン」で連載している自転車ロードレースマンガ。連載開始から約18年を経て、100巻の大台に到達した。

小野田坂道の高校3年生最後のインターハイ2日目。先頭でスタートした総北の今泉は、キャプテン坂道のオーダーに応えるべく懸命に走るが、そこに御堂筋の悪意ある“口撃”が刺さる。

また100巻発売を記念したフェアも開催されており、秋田書店オンラインショップや全国アニメイトで特典配布や展示などが行なわれる。

□「弱虫ペダル」100巻記念フェア

【「弱虫ペダル」100巻あらすじ】

自転車漫画の金字塔、偉業の100巻到達!!!

小野田坂道、高校３年生最後のインターハイ２日目スタート！

先頭でスタートした総北の今泉は、震える手を隠しながら、キャプテン坂道のオーダーに応えるべく懸命に走る。

そこに御堂筋の悪意ある“口撃”が刺さり……？

激動の２日目、小野田坂道の決断とは……!?

100巻に到達してなお、『弱虫ペダル』は回転数を上げて走り続ける!

(C)渡辺航（秋田書店）2008

