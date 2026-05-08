大阪出身の日本ハム・達孝太投手（22）が“凱旋試合”で、今季3勝目を狙う。8日のオリックス戦（京セラドーム）での先発登板に向け、この日は本拠地エスコンフィールドで投手練習後に空路で大阪へ移動。プロ入り後初となる地元・大阪での登板に向け、笑みを浮かべながら意気込みを語った。「大阪なので勝てるんじゃないですか？育ってきた場所なんで」プロ4年目の昨季はNPB記録となるプロ初勝利から無傷の7連勝をマーク。昨