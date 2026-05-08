放送が始まって、早くも2カ月目に突入したNHK連続テレビ小説『風、薫る』。本作は、看護師という職業がまだ確立されていなかった明治時代に、その道を切り拓いた一ノ瀬りん（見上愛）と大家直美（上坂樹里）の人生を描く物語だ。 参考：伊藤沙莉を支えた魔女5の“チーム力”『虎に翼』が描き出す、彼女たちの“等身大の姿” 嫁ぎ先での理不尽な扱いに耐えかね、娘を連れて家を出たりんと、孤児という生まれゆえに差