経済的威圧とは、ある国家が自国の政治的目標を達成するために、他国に対して貿易制限や投資の禁止といった経済的な手段を用い、相手国の政策決定に不当な影響を及ぼそうとする行為を指す。【漫画】深夜の検問。警察官「助手席の女性がシートベルトをしていません」男「妻の姿が見えたんですか？」現代の国際社会において、国家間の相互依存関係が深化する中、軍事力を行使することなく相手国に打撃を与える手法として経済的威圧は