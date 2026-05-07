東京・清瀬市の公園の一角に置かれたレトロな雰囲気の車両。日本の豪華客車の先駆けとして全国を駆け巡り、2008年に引退した「夢空間」です。当時を再現したきらびやかな車内では、5月2日からレストランとしての営業もスタート。当時のメニューを再現したビーフカレーや、地元食材を使った料理が楽しめます。訪れた人からは「清瀬市来たことはなかったけど（今回）初めて来て、きれいな内装でおいしい食事いただけて満足」「いかに