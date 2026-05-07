引退列車「夢空間」2億円超の“観光スポット”へ　生まれ変わりに市民賛否「他にお金使うところが」東京・清瀬市

東京・清瀬市の公園の一角に置かれたレトロな雰囲気の車両。

日本の豪華客車の先駆けとして全国を駆け巡り、2008年に引退した「夢空間」です。

当時を再現したきらびやかな車内では、5月2日からレストランとしての営業もスタート。

当時のメニューを再現したビーフカレーや、地元食材を使った料理が楽しめます。

訪れた人からは「清瀬市来たことはなかったけど（今回）初めて来て、きれいな内装でおいしい食事いただけて満足」「いかに力を入れて作られた列車かという雰囲気を感じることができて、とてもいい経験」といった声が聞かれました。

すでに観光スポットになっている一方で、清瀬市民からは「財政が厳しいから、あんまり人気パフォーマンスみたいな施策はしてほしくない。お金もったいない」といった声も。

「夢空間」の展示は前市長が進めてきたもの。

3月に当選した原田博美新市長は当選前はこのように話していました。

原田博美新市長：

（夢空間を）運び込むのと修復作業、そして屋根やレールを付けるために、合計2億1800万円もかけて整備された。（※都の補助金やクラウドファンディングも活用）皆さんの税金の使い方としていかがなものかと、その声をいっぱいいただいています。

2億円以上かけて作られた観光スポットに、「衝撃的な金額。他の場所にもう少しお金使うところあるかな」「遊べる場所が東久留米や所沢と違ってあまりないから、できるとうれしい」「清瀬を知ってもらえるきっかけになれば」と、街の人の声はさまざまです。

「夢空間」の今後の活用方針について、清瀬市は、親子で楽しめる読み聞かせイベントなどを検討していて「安全で健全な利用環境を確保していく」としています。