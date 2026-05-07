愛知県にあるトヨタ自動車の研究開発施設で、新型のレクサスが世界で初めて公開されました。 【写真を見る】レクサスの新型電気自動車｢TZ｣ “生まれ故郷”で世界初公開 豊田会長｢下山産のクルマでたくさんの人を笑顔に｣ 愛知 世界初公開されたのは、レクサスの新型電気自動車「TZ（ティーズィー）」。SUVタイプの車内は、レクサスの電気自動車では初の3列シートで、どの席でもくつろげる空間を目指しています