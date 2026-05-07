ビケンテクノ [東証Ｓ] が5月7日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の16億円→22.1億円(前の期は15.4億円)に38.1％上方修正し、増益率が3.4％増→42.9％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の5.6億円→11.7億円(前年同期は9.1億円)に2.1倍増額し、一転して28.2％増益計算になる。