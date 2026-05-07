ビケンテクノ <9791> [東証Ｓ] が5月7日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の16億円→22.1億円(前の期は15.4億円)に38.1％上方修正し、増益率が3.4％増→42.9％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の5.6億円→11.7億円(前年同期は9.1億円)に2.1倍増額し、一転して28.2％増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年3月期の通期連結業績予想について、第4四半期の利益が大きく改善する見込みとなりましたので、上記のとおり業績予想を修正いたします。利益が改善した理由は、収益性の高い業務の拡充や収益性の低い事業の見直しが当初想定以上に進展したこと、経費削減や業務効率化を進めていた効果が実現してきたこと等が挙げられます。なお、2026年3月期の期末配当予想については、安定した配当を継続する基本方針のもと、前回から変更ありません。*上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報により作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって異なる場合があります。