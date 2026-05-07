「茨城のんびり旅」５月〜６月はバラの見頃とメロンが美味しい旬の時期を迎える茨城で、日帰りで行けるオススメ観光スポットを紹介さらに、永尾柚乃ちゃんが様々な“初めて”に挑戦！＜出演者＞・横山裕（SUPER EIGHT）・郄木菜那・永尾柚乃＜ご紹介した施設＞【いばらきフラワーパーク】広大なロケーションと豊かな自然を生かした園内で「見る」だけでなく、五感で楽しむことができるスポット●入園料大人1500円〜1800円