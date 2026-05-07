「茨城のんびり旅」

５月〜６月はバラの見頃とメロンが美味しい旬の時期を迎える茨城で、

日帰りで行けるオススメ観光スポットを紹介

さらに、永尾柚乃ちゃんが様々な“初めて”に挑戦！



＜出演者＞

・横山裕（SUPER EIGHT）

・郄木菜那

・永尾柚乃



＜ご紹介した施設＞

【いばらきフラワーパーク】

広大なロケーションと豊かな自然を生かした園内で「見る」だけでなく、

五感で楽しむことができるスポット

●入園料

大人 1500円〜1800円

小人 500円〜600円

※開花状況により料金が変わります





・バラのソフトクリーム 700円 ※ショップ「Yuit」のみで販売・バラのサイダー 800円 ※ショップ「Yuit」のみで販売【神生バラ園】1974年創業で大手生花店やバラで有名な「いばらきフラワーパーク」にも出荷している茨城を代表するバラ農家【深作農園】100年以上の歴史を持つメロン農園。農園の敷地内には、獲れたてのフルーツを贅沢に使った施設が併設されており、観光スポットとしても非常に人気。・メロンバウムプレミアム 6,900円・王様のメロンパン 380円・ジュエルメロンプリン 540円・メロンのショートケーキ 540円 ※持ち帰りの値段・メロンジュース 550円・プチメロンパン（6個入り） 1,380円・メロンゼリー 250円【那珂湊おさかな市場】那珂湊や近海でとれる地魚を豊富に取り揃え、魚介を買うだけでなく豪華な魚料理も楽しめる年間約100万人が訪れる人気の海鮮市場●市場寿し・赤身マグロ 2貫 165円・赤海老 2貫 440円・サーモン 2貫 275円・大トロ 2貫 660円・ネギトロ軍艦 2貫 275円・海鮮軍艦 2貫 385円・上穴子 2貫 440円【国営ひたち海浜公園】広大な敷地に四季折々の花が咲き誇る公園花を見ながら散策したり、アスレチックや遊園地などアクティビティーも充実●入園料大人（高校生以上） 450円シルバー（65歳以上） 210円●レンタサイクル基本料金（3時間）大人（高校生以上） 600円小人（中学生以下） 300円タンデム車 1500円※値段などの情報は全て放送時のものです「チェーン店好きなメニューTOP５」すかいらーくグループの和食ファミレス「夢庵」とカジュアルイタリアンの「カプリチョーザ」の店員さんに聞いた人気メニューTOP10には入ってないが、店員さんが好きな隠れ名作メニューTOP5をご紹介！＜出演者＞木村昴佐藤仁美和田まんじゅう（ネルソンズ）＜ご協力いただいたお店＞「夢庵」江東住吉店「カプリチョーザ」オリナス錦糸町店＜夢庵＞全国に171店舗展開しているお手頃価格で和食が楽しめる人気ファミリーレストラン【隠れ名作メニュー】1位 豆富豚チゲ 989円2位 夢郎うどん（1.5玉盛り） 1,154円3位 ねばとろそば 1,099円4位 若鶏の竜田揚げ おろしポン酢＆テリタル定食 1,319円5位 明太かき玉うどん 1,044円【スタジオで試食したメニュー】夢庵うまか丼（人気ランキング第1位） 1,099円若鶏と彩り野菜の黒酢あん定食（若鶏4個）１,319円春の野菜の和風麻辣湯うどん 1,209円 ※期間限定＜カプリチョーザ＞全国に96店舗展開する南イタリアの大衆食堂をイメージした人気カジュアルイタリアンレストラン【隠れ名作メニュー】1位 イカスミ 1,360円2位 ペンネアラビアータ 1,380円3位 イタリア産カラスミと魚介のペペロンチーノ 1,540円4位 “フンギ”チーズと3種のキノコ 1,610円5位 揚げ茄子とほうれん草のミートソース田舎風 1,390円【スタジオで試食したメニュー】温野菜のバター風味 揚げポテト添え 1,130円※情報は全て放送時のものです。※値段は店舗により異なる場合があります「国民意識調査ビンゴ」あるテーマに沿ったイメージをアンケート調査！ランキングトップ９を当ててビンゴを目指す！今回のテーマは…＜20代〜70代男女に聞いた！好きな揚げ物料理といえば＞１位：唐揚げ２位：トンカツ３位：天ぷら４位：コロッケ５位：エビフライ６位：メンチカツ７位：カキフライ８位：アジフライ９位：フライドポテト＜視聴者プレゼント＞深作農園「メロンスプレッド」