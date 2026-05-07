５月７日（木）のヒルナンデス！「茨城のんびり旅」「チェーン店好きなメニューTOP５」「国民意識調査ビンゴ」
「茨城のんびり旅」
５月〜６月はバラの見頃とメロンが美味しい旬の時期を迎える茨城で、
日帰りで行けるオススメ観光スポットを紹介
さらに、永尾柚乃ちゃんが様々な“初めて”に挑戦！
＜出演者＞
・横山裕（SUPER EIGHT）
・郄木菜那
・永尾柚乃
＜ご紹介した施設＞
【いばらきフラワーパーク】
広大なロケーションと豊かな自然を生かした園内で「見る」だけでなく、
五感で楽しむことができるスポット
●入園料
大人 1500円〜1800円
小人 500円〜600円
※開花状況により料金が変わります
・バラのサイダー 800円 ※ショップ「Yuit」のみで販売
【神生バラ園】
1974年創業で大手生花店や
バラで有名な「いばらきフラワーパーク」にも出荷している
茨城を代表するバラ農家
【深作農園】
100年以上の歴史を持つメロン農園。
農園の敷地内には、獲れたてのフルーツを
贅沢に使った施設が併設されており、
観光スポットとしても非常に人気。
・メロンバウムプレミアム 6,900円
・王様のメロンパン 380円
・ジュエルメロンプリン 540円
・メロンのショートケーキ 540円 ※持ち帰りの値段
・メロンジュース 550円
・プチメロンパン（6個入り） 1,380円
・メロンゼリー 250円
【那珂湊おさかな市場】
那珂湊や近海でとれる地魚を豊富に取り揃え、
魚介を買うだけでなく豪華な魚料理も楽しめる
年間約100万人が訪れる人気の海鮮市場
●市場寿し
・赤身マグロ 2貫 165円
・赤海老 2貫 440円
・サーモン 2貫 275円
・大トロ 2貫 660円
・ネギトロ軍艦 2貫 275円
・海鮮軍艦 2貫 385円
・上穴子 2貫 440円
【国営ひたち海浜公園】
広大な敷地に四季折々の花が咲き誇る公園
花を見ながら散策したり、
アスレチックや遊園地などアクティビティーも充実
●入園料
大人（高校生以上） 450円
シルバー（65歳以上） 210円
●レンタサイクル基本料金（3時間）
大人（高校生以上） 600円
小人（中学生以下） 300円
タンデム車 1500円
※値段などの情報は全て放送時のものです
「チェーン店好きなメニューTOP５」
すかいらーくグループの和食ファミレス「夢庵」と
カジュアルイタリアンの「カプリチョーザ」の店員さんに聞いた
人気メニューTOP10には入ってないが、
店員さんが好きな隠れ名作メニューTOP5をご紹介！
＜出演者＞
木村昴
佐藤仁美
和田まんじゅう（ネルソンズ）
＜ご協力いただいたお店＞
「夢庵」江東住吉店
「カプリチョーザ」オリナス錦糸町店
＜夢庵＞
全国に171店舗展開している
お手頃価格で和食が楽しめる
人気ファミリーレストラン
【隠れ名作メニュー】
1位 豆富豚チゲ 989円
2位 夢郎うどん（1.5玉盛り） 1,154円
3位 ねばとろそば 1,099円
4位 若鶏の竜田揚げ おろしポン酢＆テリタル定食 1,319円
5位 明太かき玉うどん 1,044円
【スタジオで試食したメニュー】
夢庵うまか丼（人気ランキング第1位） 1,099円
若鶏と彩り野菜の黒酢あん定食（若鶏4個）１,319円
春の野菜の和風麻辣湯うどん 1,209円 ※期間限定
＜カプリチョーザ＞
全国に96店舗展開する
南イタリアの大衆食堂をイメージした
人気カジュアルイタリアンレストラン
【隠れ名作メニュー】
1位 イカスミ 1,360円
2位 ペンネアラビアータ 1,380円
3位 イタリア産カラスミと魚介のペペロンチーノ 1,540円
4位 “フンギ”チーズと3種のキノコ 1,610円
5位 揚げ茄子とほうれん草のミートソース田舎風 1,390円
【スタジオで試食したメニュー】
温野菜のバター風味 揚げポテト添え 1,130円
※情報は全て放送時のものです。
※値段は店舗により異なる場合があります
「国民意識調査ビンゴ」
あるテーマに沿ったイメージをアンケート調査！
ランキングトップ９を当ててビンゴを目指す！
今回のテーマは…
＜20代〜70代男女に聞いた！好きな揚げ物料理といえば＞
１位：唐揚げ
２位：トンカツ
３位：天ぷら
４位：コロッケ
５位：エビフライ
６位：メンチカツ
７位：カキフライ
８位：アジフライ
９位：フライドポテト
＜視聴者プレゼント＞
深作農園「メロンスプレッド」