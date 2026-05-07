ネズミなどから広がるハンタウイルスの集団感染が疑われ、大西洋のカボベルデ沖合に足止めされているクルーズ船に、日本人も乗船していることが分かったが、感染はしていないという。2026年5月6日放送の「THE TIME,」（TBS系）で、司会の安住紳一郎アナは「大変致死率の高い怖いウイルスなんで」と心配する。ほかにも感染者が船内にいると見られるハンタウイルスは北米や南米に広がっていて、型によっては、致死率は40％だという。