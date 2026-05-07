ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ viaオーストラリア』の最終話が、5月7日21時より放送される。 （関連：【画像】パートナーにも自立を求めるナオキと将来的に専業主婦を希望するリノ） 本作は、付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断するリアリティ番組。結婚に対す