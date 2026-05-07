ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ viaオーストラリア』の最終話が、5月7日21時より放送される。

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本作は、付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断するリアリティ番組。結婚に対する価値観が多様化する中、向き合うカップルのリアルなすれ違いや本音、その成長と決断を見守る内容となっている。

最新シリーズとなる『さよならプロポーズ viaオーストラリア』は、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台に、シリーズ最多の3組のカップルが参加。パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと、将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ、二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと、過去の行動で彼を信じられなくなった31歳彼女・サチエ、結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと、30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナの3組が登場する。

また、スタジオ見届け人は、さや香・新山、ヒコロヒー、藤本美貴、桜田通に加え、今シリーズから新たにゆうちゃみが加わった。

最終話では、ついに7日間の旅の最終日を迎え、3組が最終決断を下す姿が描かれる。決断当日の朝、結婚に慎重なケンシとサチエは、海をバックに美しい日の出を見つめながら「これが恋人として最後の写真になるね」と記念撮影。7年間の交際と、今回の濃密な旅の思い出を噛み締めながら、2人はそれぞれの答えを胸に決断の場所へと向かう。

将来的に専業主婦を希望するリノと、パートナーにも仕事での自己実現を求めるナオキは、最後にヘリコプターで遊覧飛行デートへ。「負担にならない程度に自分のやりたいことをやりたい」と語るリノに対するナオキの回答はいかに……。決断前日に大喧嘩をした2人が、価値観のズレと向き合いどのような未来を選ぶのかにも注目だ。

そして、出産のタイムリミットを目前に結婚を急ぎたいルナと、自信のなさから結婚を先延ばしにしてきたユウキ。ルナは涙ながらに「現状維持が嫌だから、ユウキと一緒にいたいし結婚したいと思ってる。でも、また先延ばしにしたり、結婚しても後回しにするようなところが少しでも見えるなら、別れたほうがいいと思ってる」と、強い覚悟でユウキに最後通告を突きつける。約4年の交際の結末とは……？

3組のカップルが悩み、涙し、激しくぶつかり合った7日間の旅。彼らが最後に出した答えの全貌は、5月7日午後9時放送の『さよならプロポーズ viaオーストラリア』最終話にて明らかになる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）