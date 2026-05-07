中国メディアの第一財経日報は6日、微博（ウェイボー）への投稿で、韓国人の中国に対する好感度がこの6年で最高になったと伝えた。第一財経日報はまず、航空券比較・検索サービスを提供するスカイスキャナーのデータを引用し、中国が韓国人に対して短期滞在ビザ（査証）を一時的に免除する措置を実施して以来、中国の主要観光都市に対する韓国人の検索数は、上海が161％増、青島が134％増、大連が155％増、煙台が290％増と顕著に増