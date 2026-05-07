ももいろクローバーZの百田夏菜子さんは5月6日、自身のInstagramを更新。メンバー4人での集合ショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】ももクロの集合ショット「アイドル界のど真ん中だよ」百田さんは、千葉県千葉市で行われた野外音楽フェスティバル「JAPAN JAM 2026」に関する10枚の写真を投稿。ステージ裏でのオフショットからパフォーマンス中の姿まで、さまざまな姿を載せました。1、2枚目のメンバー4人で撮影したショ