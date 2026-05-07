「あまりにもアイドル」百田夏菜子、ももクロ集合ショットに反響！ 「ずっと変わらない4人がダイスキ」
ももいろクローバーZの百田夏菜子さんは5月6日、自身のInstagramを更新。メンバー4人での集合ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】ももクロの集合ショット
ファンからは「ももクロちゃんかわいい」「この衣装ほんまにかわいい」「めっちゃキラキラしてるね」「ずっと変わらない4人がダイスキ」「あまりにもアイドル」「いつまでも夏菜子ちゃんがアイドル界のど真ん中だよ」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】ももクロの集合ショット
「アイドル界のど真ん中だよ」百田さんは、千葉県千葉市で行われた野外音楽フェスティバル「JAPAN JAM 2026」に関する10枚の写真を投稿。ステージ裏でのオフショットからパフォーマンス中の姿まで、さまざまな姿を載せました。1、2枚目のメンバー4人で撮影したショットは、全員が満面の笑みを浮かべ、イベントを楽しんでいることが伝わります。
ほかのメンバーもインスタ更新また、ほかのメンバーも自身のInstagramを更新し、同フェスティバルでの様子を公開。佐々木彩夏さんは「フェスって最高」とつづり、来場者全員で恒例の「ラジオ体操第一」をする動画を投稿しています。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)