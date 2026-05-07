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■台風第5号(ハグピート) 【画像】台風進路、今後の全国の天気 2026年5月7日9時45分発表 気象庁 7日9時の実況種別 台風大きさ -強さ -存在地域 カロリン諸島中心位置 北緯7度50分 (7.8度)東経143度40分 (143.7度)進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)中心気圧 1002 hPa中心付近の最大