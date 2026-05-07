【台風情報】このあとの勢力と進路を詳しく 台風5号(ハグピート)の今後はどうなる？ 最大瞬間風速30メートル予想 今後の全国の天気を画像で 気象庁
■台風第5号(ハグピート)
2026年5月7日9時45分発表 気象庁
7日9時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 カロリン諸島
中心位置 北緯7度50分 (7.8度)
東経143度40分 (143.7度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域 北側 220 km (120 NM)
南側 165 km (90 NM)
7日21時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 カロリン諸島
予報円の中心 北緯8度00分 (8.0度)
東経142度30分 (142.5度)
進行方向、速さ 西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 75 km (40 NM)
8日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 カロリン諸島
予報円の中心 北緯8度50分 (8.8度)
東経140度50分 (140.8度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 105 km (57 NM)
9日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 カロリン諸島
予報円の中心 北緯9度50分 (9.8度)
東経137度05分 (137.1度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 185 km (100 NM)
10日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯11度05分 (11.1度)
東経134度30分 (134.5度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
11日9時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯12度25分 (12.4度)
東経131度20分 (131.3度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 1004 hPa
予報円の半径 320 km (175 NM)
■全国の天気を地方ごとに（画像）
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