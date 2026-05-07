ゴールデンウィーク明けの小学校で火事です、けが人はいないということです。 消防によりますと、7日午前10時ごろ、東大阪市衣摺の市立長瀬西小学校の学校関係者から「給食室から白煙が出ている」という119番通報がありました。 消防車など11台が出動し、活動にあたっているということです。 児童や教諭らは体育館に避難しているといい、けが人はいないということです。