サッポロビールは７日、ヱビスと飲食店が共創するイベント「ＹＥＢＩＳＵビアグルメグランプリ２０２６」を開催することを発表した。９月１９日から東京・恵比寿ガーデンプレイスで決勝ステージを実施。それに先立ち、予選となる一般ウェブ投票が今月８日から特設サイトで開始される。近年、ビールの楽しみ方が多様化。味わいだけでなく、「どんな時間を過ごせるか」といった体験そのものが、ビールを選ぶ理由の一つになり