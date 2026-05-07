アクセスの悪さに不満の声もクルマを運転するドライバーにとって、数年に一度の恒例行事といえば「運転免許の更新」です。その際、各都道府県に設置されている「運転免許センター（運転免許試験場）」へと足を運ぶことになりますが、そのたびに多くの人が感じている共通の疑問があります。【画像】超カッコイイ！ これが超レアな「ピンクの免許証」です！（33枚）それは、「なぜ免許センターは、こんなにも不便な場所にある