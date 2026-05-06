5年連続でミシュランのビブグルマンを受賞している日本の人気ピザ店がニューヨークにオープンしました。【映像】NYに“東京スタイルピザ”上陸 予約は1時間で完売東京・六本木などに店舗を構えるピザの人気店Pizza Studio Tamakiは、5日ニューヨークで本格的に営業を開始し、およそ200人の客で満席となりました。オリジナルブレンドの小麦粉を日本から輸入するなど、こだわりのピザに、ニューヨークでも絶賛の声が上がってい