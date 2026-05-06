5年連続でミシュランのビブグルマンを受賞している日本の人気ピザ店がニューヨークにオープンしました。

【映像】NYに“東京スタイルピザ”上陸 予約は1時間で完売

東京・六本木などに店舗を構えるピザの人気店Pizza Studio Tamakiは、5日ニューヨークで本格的に営業を開始し、およそ200人の客で満席となりました。

オリジナルブレンドの小麦粉を日本から輸入するなど、こだわりのピザに、ニューヨークでも絶賛の声が上がっています。

来店客1「東京の店に5回は行ったよ。超ファンなんだ。」

来店客2「日本に年末に帰国したときにNYでも店舗ができると聞いて1時間以内に予約しました」

来店客3「僕が日本に行って学んだのは、日本人は何でもベストなものにしようと努力するということ。だから日本のピザはすごく美味しい」

ニューヨーク・タイムズなど地元メディアは「ニューヨークの東京スタイルピザ時代の幕開け」などと報じていて1か月先までの予約がわずか1時間で埋まるなど大きな注目を集めています。

玉城翼オーナーシェフ「ピザをやり始めた時に一番最初に目指したのはやっぱりニューヨークだったので叶えられて良かったです」「僕の意気込みは6大陸に全部お店を出していきたい。最終的には100店舗くらいまでは目指していきたいというのがあるので頑張っていきます」

（ANNニュース）