J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEASTで、PK戦負けの１試合を含む５連敗。厳しい状況が続いていたジェフユナイテッド千葉が、６試合ぶりの白星を挙げた。５月６日に行なわれたEAST第15節で、FC東京と敵地で対戦。開始６分にカルリーニョス・ジュニオの先制弾でリードを奪う。 73分に姫野誠のゴールで２点差とすると、79分に日高大がダメ押し弾。そのまま３−０で完勝した。相手に攻め込まれるシーンは少なくなか