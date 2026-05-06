Ｃ・ジュニオ、姫野、日高！ ５連敗だったジェフが６試合ぶり白星！ FC東京に３−０快勝
J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEASTで、PK戦負けの１試合を含む５連敗。厳しい状況が続いていたジェフユナイテッド千葉が、６試合ぶりの白星を挙げた。
５月６日に行なわれたEAST第15節で、FC東京と敵地で対戦。開始６分にカルリーニョス・ジュニオの先制弾でリードを奪う。
73分に姫野誠のゴールで２点差とすると、79分に日高大がダメ押し弾。そのまま３−０で完勝した。
相手に攻め込まれるシーンは少なくなかったが、粘り強い守備で対抗し、チャンスを確実にモノにする。攻守に充実の内容で、千葉が勝点３を掴み取った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】17歳・姫野の今季初弾＆日高の芸術的FK弾！
５月６日に行なわれたEAST第15節で、FC東京と敵地で対戦。開始６分にカルリーニョス・ジュニオの先制弾でリードを奪う。
73分に姫野誠のゴールで２点差とすると、79分に日高大がダメ押し弾。そのまま３−０で完勝した。
相手に攻め込まれるシーンは少なくなかったが、粘り強い守備で対抗し、チャンスを確実にモノにする。攻守に充実の内容で、千葉が勝点３を掴み取った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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