千葉がFC東京に３発快勝。連敗を５で止めた。（C）SOCCER DIGEST

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　J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEASTで、PK戦負けの１試合を含む５連敗。厳しい状況が続いていたジェフユナイテッド千葉が、６試合ぶりの白星を挙げた。

　５月６日に行なわれたEAST第15節で、FC東京と敵地で対戦。開始６分にカルリーニョス・ジュニオの先制弾でリードを奪う。
 
　73分に姫野誠のゴールで２点差とすると、79分に日高大がダメ押し弾。そのまま３−０で完勝した。

　相手に攻め込まれるシーンは少なくなかったが、粘り強い守備で対抗し、チャンスを確実にモノにする。攻守に充実の内容で、千葉が勝点３を掴み取った。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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