株式会社ゴーゴーカレーグループは、2025年12月よりSNS上で実施していた企画「#ゴーゴーカレー魔改造トッピング選手権」の最優秀賞および各部門賞を発表しました。800件を超える応募の中から最優秀賞に輝いたのは、「じゃがバター＆サラダカレー」。このアイデアをもとにした新トッピング「じゃがバター」が、2026年6月1日より全国のゴーゴーカレー店舗（一部店舗を除く）にて提供が開始される予定です。【その他の画像・さら