お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が5日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。ウッチャンナンチャンの内村光良（61）を絶賛する一幕があった。内村は1日放送のNHK総合「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）に出演。同局で放送するコント番組「LIFE！〜人生に捧げるコント〜」についてトークした。太田は「内村さんのNHKのあさイチ見ましたけど、本当にあり