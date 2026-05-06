お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が5日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。ウッチャンナンチャンの内村光良（61）を絶賛する一幕があった。

内村は1日放送のNHK総合「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）に出演。同局で放送するコント番組「LIFE！〜人生に捧げるコント〜」についてトークした。

太田は「内村さんのNHKのあさイチ見ましたけど、本当にありがたかったね。内村光良、天下の内村光良、日本一のコメディアンですよ」と切り出した。

内村は同番組内で太田に触れていたという。太田は内村の言葉を再現し「僕は同世代ですごいなと思うのは爆笑問題」と語った。「うれしい。だからさ、俺、ウッチャンになれないって言ったじゃん？ でもウッチャンはウッチャンにならなくてもいいよって言ってくれたんだよ。そういうことなんだよ」と主張した。

内村は「とにかくすごいと、彼らは。同世代でコンスタントに。1年に1回じゃないんですよ。コンスタントにネタをやり続けて。労力がいる」などと語ったという。太田は内村を「あの人ほどコントやり続けてる人いないじゃん。俺、本当に思ったけど、しょうがないから（ネタ）やってるだけなのに。同業者の先輩と後輩（博多華丸・大吉）にNHKで言われるのはありがたい。やっててよかった」としみじみ語った。