◇プロ野球セ・リーグ 巨人 3-2 ヤクルト（5日、東京ドーム）接戦を制し、連敗を3で止めた巨人。4回に3ランホームランを放った大城卓三選手を阿部慎之助監督がたたえました。両チーム無得点の4回、巨人はフォアボール2つでチャンスを作ると大城選手が初球をライトスタンドへ運び3点を先制。その後2点を奪われましたが3-2で巨人が勝利しました。試合後、大城選手は「昨日チャンスで打てなかったので、なんとか今日は打ちたいと思っ