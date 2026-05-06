◇プロ野球セ・リーグ 巨人 3-2 ヤクルト（5日、東京ドーム）

接戦を制し、連敗を3で止めた巨人。4回に3ランホームランを放った大城卓三選手を阿部慎之助監督がたたえました。

両チーム無得点の4回、巨人はフォアボール2つでチャンスを作ると大城選手が初球をライトスタンドへ運び3点を先制。その後2点を奪われましたが3-2で巨人が勝利しました。

試合後、大城選手は「昨日チャンスで打てなかったので、なんとか今日は打ちたいと思って。ほんとに吉村(貢司郎)君もいいピッチャーなので、先制できたというのはよかった」と振り返り、ホームランの感触を「つまり気味だったんですけど、当たった感覚的にはそこまで悪くなかった」と語りました。

一方、阿部監督は大城選手のホームランについて「あれが決勝点になりました。いいホームランだったと思います」とコメント。難しい球を仕留めたことについて、「技術うんぬんじゃなくて、ああいうチャンスで積極的にスイングかけられたかっていうのを、こちらは見てますので。最高の結果になったんじゃないですかね」とたたえました。