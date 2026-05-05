千葉県競馬組合によれば、ウィルソンテソーロが優勝したJpn1「第38回かしわ記念」（船橋競馬場）の売り上げは32億1264万8500円に上り、同レースの売得金額レコードを更新しただけでなく、船橋競馬の1競走当たりのレコードを更新した。これまでのかしわ記念レコードは24年の24億9866万7100円。船橋競馬の1競走当たりの最高売り上げは昨年のJBCクラシックで30億4965万8300円だった。