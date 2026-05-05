子どもたちの「将来の夢」でも人気の野球選手。メジャー・ホワイトソックスの村上宗隆選手がきょうも快音を響かせました。メジャー最多タイの14号ホームランです。エンゼルス戦に2番・ファーストで先発出場した村上宗隆選手。2点リードで迎えた4回の第3打席。2-2と追い込まれながらも…3試合ぶりのヒットはバックスクリーンへの豪快な2ランホームラン！ヤンキースのアーロ