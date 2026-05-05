ゴールデンウィークを海外で過ごした人たちの帰国ラッシュが始まっています。羽田空港では、連休を海外で過ごした人たちの帰国ラッシュが始まり、各地で休暇を満喫した人たちの笑顔が見られました。韓国から帰国した人は「おいしいものをいっぱい食べて、楽しかったです」と話します。羽田空港によりますと、国際線は5日の1日で約3万7700人が到着する見通しで、6日ピークを迎えます。日本航空では、ゴールデンウィークの予約率がコ