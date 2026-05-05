ホルムズ海峡の事実上の封鎖以降、初めてのロシア産原油の調達となります。愛媛・今治市では、ロシア産原油を積んだタンカーの着岸準備が進められていて、受け入れる太陽石油によりますと、5日にも搬入が始まる見通しだということです。この原油は、日本企業も出資する、ロシア極東の石油・天然ガス開発事業「サハリン2」で生産されたもので4日、沖合に到着しました。ウクライナ侵攻を受け、ロシア産エネルギーは欧米の経済制裁の