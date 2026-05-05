【リアルタイム交通情報】5日午前10時30分現在の渋滞・事故情報 5日午前10時30分現在、九州エリアの高速道路で発生している実際の渋滞および事故に関する情報をお伝えします。付近を通行中、またはこれから通行予定の方は、事故などに十分ご注意ください。 【九州自動車道】 ・[上り：山口方面] 須恵PAスマート → 古賀IC間（立花山バス停付近）：事故により3kmの渋滞 ・[下り：鹿児島方面] 基山PA付近：13kmの渋滞 【東