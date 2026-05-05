ロシア国防省は、第二次世界大戦の戦勝記念日に合わせ、8日から9日にかけて停戦を実施すると発表しました。これに対し、ウクライナ側は異なる日程での停戦を表明していて、実現は不透明です。停戦は、ロシアのプーチン大統領の決定によるもので、ロシア側はウクライナにも同様の対応を求めています。また、9日にモスクワで行われる戦勝記念式典について、妨害を目的とした攻撃があった場合には、報復としてキーウ中心部に対し、大