AIで仕事はラクになるはずだった。だが現実には、最新ツールの習得に追われ、AIが生み出した大量の資料やログの確認に時間を奪われ、むしろ疲労感を深めている会社員が少なくない。アメリカではAI利用率が評価対象となり、使いこなせなければ淘汰される圧力まで強まっているという。効率化の切り札だったはずのAIは、なぜ人をここまで消耗させるのか。現場の証言から“AI疲れ”の正体を追った。◆AIには人を疲弊させる一面もAIがホ