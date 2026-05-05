タレント磯野貴理子（62）が4日放送されたフジテレビ系「ノンストップ！」に生出演。独特の“元気の秘訣”を明かした。この日、磯野は同局系「はやく起きた朝は…」で共演している松居直美、森尾由美とともにゲスト出演。「元気の秘訣は何か」というトークテーマになり、磯野は「“おばさん”と呼ばせない」と回答した。そして磯野は「これはね、おいっ子やめいっ子、妹の子供がいる時にもう絶対“おばさん”って（呼ばせない）。