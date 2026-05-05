道路を埋め尽くす人、人、人。歩く隙間もないほどの人だかりとなっていたのは、韓国・ソウルの聖水洞（ソンスドン）で1日に行われたポケモンカードの配布イベントです。スタンプラリーをクリアすると、レアカードがもらえるため4万人が殺到。この光景にSNSでは「地獄絵図すぎる」「圧迫事故が心配」との声が。「イット！」はイベントに参加した日本人男性に当時の状況を聞きました。イベントに参加した男性：出勤ラッシュがずっと