ポケモン・レアカード配布の韓国イベントに「地獄絵図すぎる」多くの人　“安全上の理由”で中止　フリマサイトには「未配布カード」出品も

道路を埋め尽くす人、人、人。

歩く隙間もないほどの人だかりとなっていたのは、韓国・ソウルの聖水洞（ソンスドン）で1日に行われたポケモンカードの配布イベントです。

スタンプラリーをクリアすると、レアカードがもらえるため4万人が殺到。

この光景にSNSでは「地獄絵図すぎる」「圧迫事故が心配」との声が。

「イット！」はイベントに参加した日本人男性に当時の状況を聞きました。

イベントに参加した男性：

出勤ラッシュがずっと続いているみたい。抜け出すことも難しいし何も動けない状況。本当に危険を感じた。

危険な状況が続く中、正午ごろ運営側が急きょイベントの中止を発表すると、「おい！担当者はどこだ！」「どうなるのか今すぐ説明しなさい！」などと事務所に詰め寄った人が声を荒らげます。

イベントに参加した男性は、突然の中止を受け「（事務所内に）棚みたいな物があって『その中にあるんじゃないか？カードよこせよ！』みたいな事を韓国語で指さしながら言っていたようで、とろうとするような動きをしている人もいました」と話しました。

そうした中、フリマサイトではイベントで配布されるはずだったレアカードが高額転売され、中には10枚30万円で出品され、すでに購入済みとなっているものまで。

けが人はいなかったものの、運営方法の改善が求められる事態となりました。

（「イット！」5月4日放送）