スウェーデンの教育現場では「紙とペン」への回帰が進む（写真：AP/アフロ）「デジタル教育先進国」スウェーデンが今、教育現場において劇的な方針転換を余儀なくされている。かつて「1人1台端末」を掲げ、いち早く教科書を電子書籍やオンライン教材に置き換えてきた同国が、過度なデジタル化の弊害を認め、「紙とペン」というアナログへの回帰を急いでいるのだ。これは、遠い北欧に限った話ではない。日本でもGIGAスクール構