朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレキングダウン）」の１９・５大会に向けたミニオーディションの様子が３日、公開され、朝倉がＲＩＺＩＮ２戦２勝の金剛駿とスパーリングを行った。ＢＤ２０のオーディションで金剛が朝倉とスパーリングを行う約束をとりつけており、スペシャルエキシビションが実現した。開始から金剛が蹴りを見舞うが軽く受け流すと、的確にパンチを当